В поезде Константиновка – Киев ночью 6 апреля произошла стрельба с участием двух людей в камуфляже. После задержания оказалось, что они не являются военнослужащими Вооруженных сил. Зато представляют другую структуру – Государственную службу спецсвязи.

Об этом сообщили 24 каналу в Харьковской специализированной прокуратуре военной и оборонной сферы. Также там предоставили документ, который это подтверждает.

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Подробнее о задержанных

После стрельбы 30-летнего подозреваемого сразу задержали, а с другим начали проводить следственные действия. Несмотря на то, что мужчины были в военной форме, они оказались не служащими ВСУ.

Эти люди являются офицерами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Об этом свидетельствует выписка из реестра досудебных расследований о задержании одного из мужчин.

Что пока известно об инциденте

Стрельба произошла в поезде Константиновка – Киев приблизительно в 2:00 ночи 6 апреля.

Всех пассажиров эвакуировали и на место прибыли правоохранители.

Впоследствии мужчины забаррикадировались в купе и угрожали открыть огонь на поражение, если их будут штурмовать.

Злоумышленников задержали спецназовцы КОРД и никто не пострадал.

Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы.



Документ, подтверждающий задержание одного из мужчин / Фото Харьковская спецпрокуратура в военной сфере