Стрельба в поезде Константиновка – Киев: задержанные – не военнослужащие ВСУ
В поезде Константиновка – Киев ночью 6 апреля произошла стрельба с участием двух людей в камуфляже. После задержания оказалось, что они не являются военнослужащими Вооруженных сил. Зато представляют другую структуру – Государственную службу спецсвязи.
Источник:24 канал
Об этом сообщили 24 каналу в Харьковской специализированной прокуратуре военной и оборонной сферы. Также там предоставили документ, который это подтверждает.
К теме Стреляли из табельного оружия: с поезда Константиновка – Киев сняли двух военных
Подробнее о задержанных
После стрельбы 30-летнего подозреваемого сразу задержали, а с другим начали проводить следственные действия. Несмотря на то, что мужчины были в военной форме, они оказались не служащими ВСУ.
Эти люди являются офицерами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Об этом свидетельствует выписка из реестра досудебных расследований о задержании одного из мужчин.
Что пока известно об инциденте
- Стрельба произошла в поезде Константиновка – Киев приблизительно в 2:00 ночи 6 апреля.
- Всех пассажиров эвакуировали и на место прибыли правоохранители.
- Впоследствии мужчины забаррикадировались в купе и угрожали открыть огонь на поражение, если их будут штурмовать.
- Злоумышленников задержали спецназовцы КОРД и никто не пострадал.
- Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы.
Документ, подтверждающий задержание одного из мужчин / Фото Харьковская спецпрокуратура в военной сфере
Что такое Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
Госспецсвязи частично обеспечивает национальную безопасность Украины от внешних и внутренних угроз. То есть структура является составной сектора безопасности и обороны Украины.
Орган следит за функционированием системы правительственной и других категорий государственной конфиденциальной связи. Также служба отвечает за политику защиты информации, телекоммуникаций и пользования радиочастотами Украины.
Поделиться новостью