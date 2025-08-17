В сети опубликовали кадры со стрельбой на Почтовой площади в Киеве. Сейчас в полиции проверяют информацию о том, были ли это съемки фильма.

Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок.

Что известно о стрельбе в Киеве?

Днем 17 августа в сети распространились кадры со стрельбой на Почтовой площади в Киеве. Впоследствии появилась информация, что это съемки фильма.

Режиссер Любомир Левицкий опубликовал в Instagram кадры с похожей машиной и съемкой сверху.

В полиции отметили, что сообщений от граждан по этому событию не поступало. Сейчас правоохранители проверят информацию о том, действительно ли это были съемки фильма.

Напомним, 23 июля в Киеве 35-летний мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе столицы. Он стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за конфликта с водителем, произошедшего ранее.