Стрельба с погоней на Почтовой площади в Киеве: что говорят в полиции
- На Почтовой площади в Киеве зафиксировали стрельбу, которую, вероятно, снимали для фильма.
- Полиция проверяет информацию, действительно ли это были съемки, поскольку сообщений от граждан не поступало.
В сети опубликовали кадры со стрельбой на Почтовой площади в Киеве. Сейчас в полиции проверяют информацию о том, были ли это съемки фильма.
Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок.
Что известно о стрельбе в Киеве?
Днем 17 августа в сети распространились кадры со стрельбой на Почтовой площади в Киеве. Впоследствии появилась информация, что это съемки фильма.
Стрельба в Киеве: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)
Режиссер Любомир Левицкий опубликовал в Instagram кадры с похожей машиной и съемкой сверху.
Съемки фильма в Киеве: смотрите видео
В полиции отметили, что сообщений от граждан по этому событию не поступало. Сейчас правоохранители проверят информацию о том, действительно ли это были съемки фильма.
Еще кадры со съемок фильма: смотрите видео
Напомним, 23 июля в Киеве 35-летний мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе столицы. Он стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за конфликта с водителем, произошедшего ранее.