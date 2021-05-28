Стрельба в школьном дворе в Одесской области: ранен мужчина

В сети распространили видео, как муниципальная стража задержала неизвестного во дворе одной из школ Черноморска. Для этого они применили оружие: мужчину ранили.

Выстрелов было два: сигнальный и для задержания. Как выяснилось, инцидент произошел неделю назад, но в сети его начали распространять только 28 мая.

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Что известно об инциденте

Задержание происходило на территории Черноморской школы № 1. Местные жители сообщили в полицию, что парень оставляет "закладки" с наркотиками. Выехал экипаж муниципальной стражи.

Мужчина достал нож, бросался на ребят и забежал во двор школы. Наш сотрудник сделал предупредительный выстрел в воздух. От неожиданности злоумышленник споткнулся и упал. Тогда его наконец задержали и передали в руки полиции,

– рассказал директор коммунального учреждения Черноморского горсовета "Муниципальная стража" Петр Канарьян.

Вторым выстрелом парня ранили в правую руку, задержали и передали правоохранителям. Полицейские выяснили, что мужчина уже был в местах лишения свободы за убийство.

Задержание в Черноморске: видео 18+