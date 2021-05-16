Вечером 15 мая раздались выстрелы в Нью-Йорке. Пострадали в результате стрельбы по меньшей мере 5 человек. Кто открыл огонь, пока неизвестно.

Инцидент произошел в нью-йоркском районе Бронкс на севере мегаполиса. Стрельбу устроили у ресторана быстрого питания.

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Пятеро пострадавших попали в больницу

Одного из пострадавших нашли полицейские на месте стрельбы. Остальные четверо самостоятельно добрались до ближайшей больницы. Точных данных об их состоянии нет. Однако предварительно медики проинформировали, что жизням пострадавших угрозы нет.

Обратите внимание! Пока полиция не сообщает никакой информации о подозреваемых и их мотивах. Пока не сообщают также ни о каких задержанных. В правоохранительных органах лишь говорят, что проводят расследование.

Всего несколько дней назад стреляли в Род-Айленде

Отметим, что только 14 мая в США тоже стреляли по гражданским. В штате Род-Айленд из автомобиля обстреляли дом. Из здания открыли ответный огонь. Ранения получили 9 человек, из них 3 – тяжелые.

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