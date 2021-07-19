Предупреждали гостей, – жених рассказал подробности свадьбы со стрельбой под Одессой

Стрельба, которая вызвала большой резонанс в СМИ и соцсетях, произошла на свадьбе Магомеда Закариева. Чемпион Украины по вольной борьбе заявил, что ничего "террористического" и "экстремального" на праздновании не планировалось.

Закари рассказал, что инициатива "пострелять в воздух" возникла у гостя Кирилла Крамаренко спонтанно.

Важно Стрельба на свадьбе возле Одессы: среди гостей были кавказцы из России

Спортсмен подчеркнул, что гостей на свадьбе предупреждали не стрелять и не доставать оружие.

Но он (стрелок Кирилл Крамаренко – 24 канал) не послушался. Наверное, насмотрелся видео, как на Кавказе празднуют свадьбу, и решил повторить это здесь,

– рассказал Магомед Закари.

Мужчина заявил, что чеченская диаспора не имеет отношения к стрельбе на его свадьбе. А оружие, из которого стрелял Кирилл Крамаренко, официально зарегистрировано.

Свадьба была испорчена

Магомет подчеркнул, что в результате этого бездумного поступка свадьба была испорчена – правоохранители ворвались в зал ресторана, положили гостей на пол, напугали детей и женщин. Самого жениха вместе с друзьями отвезли в миграционную службу для рассмотрения.

Некоторым из них, у кого вид на жительство в нашей стране, грозит депортация, хотя они никогда не нарушали законы Украины. Это все похоже на расправу,

– пожаловался спортсмен.

Не обошлось без российской пропаганды

Больше всего Закари расстроен из-за того, что из чеченцев вновь пытаются сделать врагов Украины. По его словам, на это бросили все силы российской пропаганды: "средства массовой информации" России пестрят заголовками о "злобных чеченцах-террористах в Одессе".

Кто такой Магомед Закари? Мужчина родился и вырос в Одессе. Он выступает за сборную Украины по вольной борьбе. Его отец Ахмед Закари погиб под Грозным 31 января 2000 года, а семья перебралась в Украину и давно получила украинское гражданство.

Стрельба на свадьбе под Одессой