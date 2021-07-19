Предупреждали гостей, – жених рассказал подробности свадьбы со стрельбой под Одессой
Источник:"Думская"
Стрельба, которая вызвала большой резонанс в СМИ и соцсетях, произошла на свадьбе Магомеда Закариева. Чемпион Украины по вольной борьбе заявил, что ничего "террористического" и "экстремального" на праздновании не планировалось.
Закари рассказал, что инициатива "пострелять в воздух" возникла у гостя Кирилла Крамаренко спонтанно.
Важно Стрельба на свадьбе возле Одессы: среди гостей были кавказцы из России
Спортсмен подчеркнул, что гостей на свадьбе предупреждали не стрелять и не доставать оружие.
Но он (стрелок Кирилл Крамаренко – 24 канал) не послушался. Наверное, насмотрелся видео, как на Кавказе празднуют свадьбу, и решил повторить это здесь,
– рассказал Магомед Закари.
Мужчина заявил, что чеченская диаспора не имеет отношения к стрельбе на его свадьбе. А оружие, из которого стрелял Кирилл Крамаренко, официально зарегистрировано.
Свадьба была испорчена
Магомет подчеркнул, что в результате этого бездумного поступка свадьба была испорчена – правоохранители ворвались в зал ресторана, положили гостей на пол, напугали детей и женщин. Самого жениха вместе с друзьями отвезли в миграционную службу для рассмотрения.
Некоторым из них, у кого вид на жительство в нашей стране, грозит депортация, хотя они никогда не нарушали законы Украины. Это все похоже на расправу,
– пожаловался спортсмен.
Не обошлось без российской пропаганды
Больше всего Закари расстроен из-за того, что из чеченцев вновь пытаются сделать врагов Украины. По его словам, на это бросили все силы российской пропаганды: "средства массовой информации" России пестрят заголовками о "злобных чеченцах-террористах в Одессе".
Кто такой Магомед Закари?Мужчина родился и вырос в Одессе. Он выступает за сборную Украины по вольной борьбе. Его отец Ахмед Закари погиб под Грозным 31 января 2000 года, а семья перебралась в Украину и давно получила украинское гражданство.
Стрельба на свадьбе под Одессой
- Инцидент произошел 14 июля в селе Фонтанка, что в Одесской области. Там чемпион Украины по вольной борьбе чеченского происхождения Магомед Закариев как раз праздновал свадьбу.
- Неожиданно во время празднования началась стрельба – в воздух били из карабинов АК. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители.
- Они опросили всех участников инцидента, изъяли оружие и открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.
- Позже стало известно, что 22-летнего подозреваемого в совершении стрельбы таки задержали. 16 июля Одесский суд избрал меру пресечения виновнику стрельбы. Его 2 месяца содержать в СИЗО.