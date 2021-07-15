Закариев – чемпион Украины по вольной борьбе (2013, 2016 2017 и 2020) чеченского происхождения. А, собственно, факт стрельбы – это дань давней традиции чеченских свадеб.
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Стрелять начал, как свидетельствуют данные различных телеграм-каналов, гость свадьбы Магомеда Закариева Кирилл Крамаренко. В сети уже даже появилось видео с извинениями за такой поступок.
Что известно о Магомеде Закариевом, на свадьбе у которого произошла стрельба
- Магомед Закариев родился в Одессе. Туда его семья переехала из Чечни, из Грозного.
- Его отец – герой Чечнськои войны Ахмед Закариев, погиб в боях с россиянами в 2000 году.
- В Украине Магомед Закариев занимается в основном спортом – с 7 лет.
- Выигрывать в турнирах, среди которых и международные, начал еще в детстве.
- Образование получил в Международном гуманитарном университете.
Магомед Закариев / Фото islam.in.ua
Подозреваемого задержали, его могут посадить аж на 7 лет
- Как пишет "Страна", стреляли в Фонтанке в воздух – из карабинов АК (не путать с автоматами, которые являются боевым оружием, и у гражданских их быть не может).
- Видео залетело в соцсети, его увидела полиция (о чем сама и сообщила), и участников правонарушения задержали прямо в ресторане "Море". Там праздновали чеченскую свадьбу как раз Магомеда Закариева.
- Сначала полиция всех участников инцидента опросила, но задерживать не стала. Оружие изъяли, уголовное производство по статье о хулиганстве – начали.
- Впоследствии стало известно, что 22-летнего подозреваемого в совершении стрельбы задержали. В случае доказательства его вины в суде мужчине грозит заключение сроком на 3 – 7 лет.
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