Закариев – чемпион Украины по вольной борьбе (2013, 2016 2017 и 2020) чеченского происхождения. А, собственно, факт стрельбы – это дань давней традиции чеченских свадеб.

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Стрелять начал, как свидетельствуют данные различных телеграм-каналов, гость свадьбы Магомеда Закариева Кирилл Крамаренко. В сети уже даже появилось видео с извинениями за такой поступок.

Что известно о Магомеде Закариевом, на свадьбе у которого произошла стрельба

Магомед Закариев родился в Одессе. Туда его семья переехала из Чечни, из Грозного.

Его отец – герой Чечнськои войны Ахмед Закариев, погиб в боях с россиянами в 2000 году.

В Украине Магомед Закариев занимается в основном спортом – с 7 лет.

Выигрывать в турнирах, среди которых и международные, начал еще в детстве.

Образование получил в Международном гуманитарном университете.



Магомед Закариев / Фото islam.in.ua

Подозреваемого задержали, его могут посадить аж на 7 лет

Как пишет " Страна ", стреляли в Фонтанке в воздух – из карабинов АК (не путать с автоматами, которые являются боевым оружием, и у гражданских их быть не может).

Видео залетело в соцсети, его увидела полиция (о чем сама и сообщила), и участников правонарушения задержали прямо в ресторане "Море". Там праздновали чеченскую свадьбу как раз Магомеда Закариева.

Сначала полиция всех участников инцидента опросила, но задерживать не стала. Оружие изъяли, уголовное производство по статье о хулиганстве – начали.

Впоследствии стало известно, что 22-летнего подозреваемого в совершении стрельбы задержали. В случае доказательства его вины в суде мужчине грозит заключение сроком на 3 – 7 лет.

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