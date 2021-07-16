Как отметили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, стрелок сможет выйти под залог в 190 тысяч гривен.
Важно Стрельба на свадьбе чемпиона Украины в Одессе: кто подозреваемый и что ему грозит
Такое решение принял Коминтерновский районный суд Одесской области. Меру пресечения злоумышленнику избрали ночью 16 июля.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры – избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО. Также в качестве альтернативы определен залог – 190 тысяч 320 гривен,
– проинформировали в пресс-службе прокуратуры.
По данным следствия стрельбу в Одесской области устроил 22-летний Кирилл Крамаренко. Ранее в сети уже даже появилось видео с извинениями за такой поступок.
Стрельба на свадьбе под Одессой
- Инцидент произошел 14 июля в селе Фонтанка Одесской области. Там чемпион Украины по вольной борьбе чеченского происхождения Магомед Закариев как раз праздновал свадьбу.
- Неожиданно во время празднования началась стрельба – в воздух палили из карабинов АК. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители.
- Они опросили всех участников инцидента, изъяли оружие и открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.
- Позже стало известно, что 22-летнего подозреваемого в совершении стрельбы таки задержали. Мужчине грозит заключение сроком на 3 – 7 лет.