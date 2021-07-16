Как отметили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, стрелок сможет выйти под залог в 190 тысяч гривен.

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Такое решение принял Коминтерновский районный суд Одесской области. Меру пресечения злоумышленнику избрали ночью 16 июля.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры – избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО. Также в качестве альтернативы определен залог – 190 тысяч 320 гривен,

– проинформировали в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия стрельбу в Одесской области устроил 22-летний Кирилл Крамаренко. Ранее в сети уже даже появилось видео с извинениями за такой поступок.

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