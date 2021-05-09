В городе Авентура, что в американском штате Флорида неизвестные устроили стрельбу в торговом центре. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 3 человека.

О стрельбе в торговом центре с пострадавшими говорится в заявлении, опубликованном местным полицейским управлением.

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Детали стрельбы в ТЦ

Между 2 группами людей возникла драка, после этого ее участники открыли огонь.

Представитель одной из групп достал пистолет, в ответ член другой группы также вынул оружие и выстрелил,

– отметили правоохранители.

В результате стрельбы пострадали не менее 3 человек, их госпитализировали в местную больницу.

Людей эвакуировали, подозреваемых задержали

"Полиция Авентуры реагирует на инцидент в торговом центре. Всех посетителей и сотрудников выводят с территории. Доступ в торговый центр будет закрыт до дальнейшего уведомления", – говорилось в заявлении.

Впоследствии стало известно, что полицейским удалось задержать нескольких подозреваемых". Правоохранители уже допрашивают их.

Причины инцидента пока не сообщают.

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