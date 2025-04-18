Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие детали стрельбы в Университете Флориды

По данным местных властей, в Университете Флориды мужчина убил 2 человек и ранил еще 4, прежде чем был застрелен полицейскими, когда он не выполнил приказ сдаться. Нападавшего и пострадавших госпитализировали.

Полиция считает, что нападавший – сын заместителя шерифа округа Леон – действовал сам, его мотивы пока неизвестны. Правоохранители отметили, что подозреваемый открыл стрельбу с помощью пистолета своей матери, который когда-то был ее табельным оружием. По данным полиции, женщина купила пистолет в полицейском участке, и теперь это ее личное огнестрельное оружие.

Начальник университетской полиции Джейсон Трамбовер отметил, что 20-летний подозреваемый, которого идентифицировали как Феникса Икнера, был студентом учебного заведения в столице штата Флорида – Таллахасси. Двое погибших в результате инцидента не были студентами.

Как передают местные власти, самого нападающего уже взяли под стражу.

Интересно, что инцидент со стрельбой уже прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Он назвал открытие огнестрельного оружия в Университете штата Флорида "позором". В то же время американский лидер добавил, что он вряд ли будет добиваться изменений в законодательстве об оружии в Штатах.