Инцидент произошел в пятницу, 8 августа. В результате стрельбы повреждены фасады нескольких зданий на территории кампуса CDC, погиб правоохранитель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что известно о стрельбе в Атланте?

По данным издания, пострадавших среди гражданских нет. Стрелка нашли смертельно раненым на втором этаже аптеки CVS на Клифтон-роуд, расположенной напротив главного входа в штаб-квартиру CDC.

Впрочем, пока точно неизвестно, или его ранили во время перестрелки, или это был самострел. В то же время личность нападавшего до сих пор не разглашают. Следователи предполагают, что сообщников у него не было, и стрелок действовал самостоятельно.

Правоохранители говорят, что мужчина, похоже, был одержим вакциной, и считал, что прививка стала причиной его болезни. Отец стрелка незадолго до стрельбы сообщал полиции, что его сын имеет суицидальные мысли.

По словам официальных лиц, офицер Дэвид Роуз из полицейского участка округа Де-Калб был одним из первых правоохранителей, прибывших на место этого события. К сожалению, он погиб в результате стрельбы, которую начал нападавший.

В издании отметили, что стрельба произошла на фоне того, как вакцина против COVID столкнулась с новым скептицизмом с тех пор, как Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший стал министром здравоохранения и социальных служб.

Он выразил сомнения относительно многих плановых прививок и особенно критически отнесся к вакцинации против коронавируса, и отменил гранты и контракты на работу над мРНК-вакцинами на почти 500 миллионов долларов.

