Сейчас продолжается розыск стрелков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Группа лиц стреляла в спортклубе

Сообщение об инциденте в милицию поступило в 11:04.

Несколько человек зашли в спортивный клуб одного из белоцерковских ТРЦ и открыли стрельбу.

Предварительно известно, что группа неизвестных ворвалась в помещение спортклуба, совершила несколько выстрелов из оружия и скрылась,

– говорят в полиции.

По состоянию на 12:09 известно об одном пострадавшем человеке. Это – посетитель спортзала, его госпитализировали в больницу.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики. Нападавших разыскивают, а очевидцы стрельбы дают показания.

Стрельба в ТРЦ Белой Церкви / Фото полиции Киевской области

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о правовой квалификации этого преступления.