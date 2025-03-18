В Белой Церкви произошла стрельба в ТРЦ: что говорит полиция
- В ТРЦ Белой Церкви произошла стрельба, пострадал один человек, которого госпитализировали.
- Полиция разыскивает нападавших.
В одном из торгово-развлекательных центров Белой Церкви во вторник, 18 марта, произошла стрельба. Есть информация о пострадавшем.
Сейчас продолжается розыск стрелков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.
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Группа лиц стреляла в спортклубе
Сообщение об инциденте в милицию поступило в 11:04.
Несколько человек зашли в спортивный клуб одного из белоцерковских ТРЦ и открыли стрельбу.
Предварительно известно, что группа неизвестных ворвалась в помещение спортклуба, совершила несколько выстрелов из оружия и скрылась,
– говорят в полиции.
По состоянию на 12:09 известно об одном пострадавшем человеке. Это – посетитель спортзала, его госпитализировали в больницу.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики. Нападавших разыскивают, а очевидцы стрельбы дают показания.
Стрельба в ТРЦ Белой Церкви / Фото полиции Киевской области
Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о правовой квалификации этого преступления.