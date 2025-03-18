Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

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Что известно о стрельбе в Белой Церкви

В 11:04 18 марта в полицию Киевской области поступило сообщение о том, что в спортивный клуб в ТРЦ зашли неизвестные и произвели несколько выстрелов. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики.

Известно об одном пострадавшем человеке в результате стрельбы в Белой Церкви – это посетитель спортзала. Его пришлось госпитализировать.

Правоохранители начали досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно покушение на убийство, хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия, и незаконное обращение с оружием.

Сейчас шесть человек, которые могли быть причастны к преступлению, удалось задержать.

К слову, недавно стрельба произошла и на Волыни. Там мужчина пришел в школу с пневматическим пистолетом и начал стрелять по ученикам.