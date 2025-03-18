В ТРЦ в Белой Церкви произошла стрельба: правоохранители задержали шестерых причастных
- В ТРЦ в Белой Церкви произошла стрельба, полиция задержала шестерых подозреваемых.
- Начато досудебное расследование по статьям покушение на убийство, хулиганство и незаконное обращение с оружием.
- Один человек пострадал и был госпитализирован, продолжаются следственные действия.
В торгово-развлекательном центре в Белой Церкви Киевской области 18 марта произошла стрельба. Полиция задержала шесть человек, которых считает причастными к преступлению.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.
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Что известно о стрельбе в Белой Церкви
В 11:04 18 марта в полицию Киевской области поступило сообщение о том, что в спортивный клуб в ТРЦ зашли неизвестные и произвели несколько выстрелов. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики.
Известно об одном пострадавшем человеке в результате стрельбы в Белой Церкви – это посетитель спортзала. Его пришлось госпитализировать.
Правоохранители начали досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно покушение на убийство, хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия, и незаконное обращение с оружием.
Сейчас шесть человек, которые могли быть причастны к преступлению, удалось задержать.
К слову, недавно стрельба произошла и на Волыни. Там мужчина пришел в школу с пневматическим пистолетом и начал стрелять по ученикам.