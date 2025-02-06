Стрельба возле станции метро в Брюсселе: один пострадавший: один пострадавший

В Брюсселе возле станции метро Клемансо произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения. Преступник сбежал, и полиция активно разыскивает подозреваемых.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Brussels Times. В ночь со среды на четверг возле станции метро Клемансо в брюссельском районе Андерлехт произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения.

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В Брюсселе снова стрельба

Пострадавший был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в ногу, его жизнь была в опасности, но сейчас ситуация стабилизировалась.

Стрельба произошла около 03:30, преступник использовал пистолет. На место происшествия выехали сотрудники лаборатории федеральной полиции и баллистический эксперт для проведения расследования.

Было найдено несколько гильз, а подозреваемые успели скрыться. Прокуратура Брюсселя подтвердила, что расследование продолжается, и пока не исключают связь с другой стрельбой, произошедшей накануне.

Это уже второй инцидент за два дня в Андерлехте. В результате стрельбы, в отличие от среды, движение метрополитена не пострадало, хотя один вход на станцию был временно закрыт. Прокурор Брюсселя сообщил, что стрельбы связаны с территориальными конфликтами между наркогруппировками.