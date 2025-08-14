Сообщает 24 Канал со ссылкой на главного врача Третьей городской больницы Александра Федорука в комментарии изданию "18000".

В каком состоянии мужчина, который устроил стрельбу?

По словам Федука, мужчины, задержанного после стрельбы в черкасском "МакДональдзе", уже выписали из больницы.

Состояние было стабильное, его выписали. Он продолжит лечение как военный,

– отметил главный врач Третьей городской больницы.

Напомним, что мужчину, который устроил стрельбу в "МакДональдзе" в Черкассах 7 августа, задержали силами спецподразделения КОРД. В полиции отметили, что пострадал только стрелок. Отмечалось, что он ранил сам себя.

Также ранее Федорук сообщал, что задержанный мужчина имеет резаную рану шеи с повреждением сосудов, он находился в тяжелом состоянии. Ранее медики даже не давали прогноз относительно того, выживет ли он.