Стрельба в черкасском "МакДональдзе": врач сообщил о состоянии задержанного
Мужчину, которого задержали после стрельбы в черкасском "МакДональдзе", выписали из больницы. Он продолжит лечение как военнослужащий.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на главного врача Третьей городской больницы Александра Федорука в комментарии изданию "18000".
В каком состоянии мужчина, который устроил стрельбу?
По словам Федука, мужчины, задержанного после стрельбы в черкасском "МакДональдзе", уже выписали из больницы.
Состояние было стабильное, его выписали. Он продолжит лечение как военный,
– отметил главный врач Третьей городской больницы.
Напомним, что мужчину, который устроил стрельбу в "МакДональдзе" в Черкассах 7 августа, задержали силами спецподразделения КОРД. В полиции отметили, что пострадал только стрелок. Отмечалось, что он ранил сам себя.
Также ранее Федорук сообщал, что задержанный мужчина имеет резаную рану шеи с повреждением сосудов, он находился в тяжелом состоянии. Ранее медики даже не давали прогноз относительно того, выживет ли он.