Мотивы стрелка впервые прокомментировала его жена, 33-летняя Мария. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Что рассказала жена стрелка?

По словам Марии, ее муж – не агрессивный человек. В ресторане он не намеревался кому-то навредить, а хотел покончить с собой на фоне войны и стресса.

Его довели обстоятельства. Муж служил в десантно-штурмовой бригаде с лета 2022 года, а в прошлом году, накануне новогодних праздников, из-за безумного давления на него, из-за того, что спал по 3 часа, из-за того, что не отпускали в отпуск, ушел в СЗЧ,

– рассказала жена.

Она добавила, что стрелок имел проблемы с работой, а до войны – работал в сфере SMM. Также известно о проблемах с выплатой кредитов.

Полиция попросила меня прийти туда и пообщаться с ним. Но потом сказали, что не надо – они сами с ним договаривались. Он не знал, что я туда приехала. Я только видела, как его уже выносили,

– вспоминает Мария.

Вероятно, угрозы жизни фигуранта уже нет – его перевели из реанимации, предполагает женщина.

Напомним, мужчина находился в тяжелом состоянии с геморрагическим шоком из-за резаной раны шеи с повреждением сосудов. Ему понадобилась искусственная вентиляция легких.