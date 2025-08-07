В Черкассах 7 августа произошла стрельба в заведении питания. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черкасской области.

Что известно о стрельбе в заведении питания в Черкассах?

Днем 7 августа в полиции сообщили о стрельбе в заведении питания в центре города. Правоохранители находятся на месте происшествия.

Предварительно известно, что человек с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал,

– сообщили в пресс-службе.

На месте также находятся следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики.

"Просим не приближаться к месту инцидента. Детали позже", – отметили там.

Отметим, что по информации Суспильного, в Черкассах возле "МакДональдза" по улице Смелянской работают полиция и медики. Предварительно известно, что там произошла стрельба и в заведении находится вооруженный человек. Об этом изданию рассказала пресс-секретарь ГУНП области Зоя Вовк.

К слову, недавно в Одесской области между местными жителями возник конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил из охотничьего ружья в сторону машины, возле которой находилась группа людей.