В Черкассах женщина открыла огонь в магазине

Чрезвычайное происшествие случилось в Черкассах. Там 17 января вечером женщина зашла в магазин, достала пистолет и произвела несколько выстрелов.

На момент инцидента в магазине находились продавцы и покупатели. К счастью, никто не пострадал. Люди были напуганы, однако это не помешало им задержать нарушительницу, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Смотрите также В Ивано-Франковске бабушка приобрела внуку пончик с патроном внутри

Стрельба в магазине Черкасс

Они обезоружили женщину и вызвали полицию. Полицейские прибыли на место происшествия оперативно и задержали правонарушительницу. Пока неизвестно, находилась ли женщина в состоянии опьянения, ведь проходить соответствующую проверку она отказалась.

31-летней черкащанке сообщено о подозрении по факту хулиганства с применением оружия. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

К слову, в Ровно в кафе на улице Черновола 31-летний чмужчина произвел выстрел из пистолета для отстрела резиновых пуль, попав в металлическую табличку с QR-кодом меню.