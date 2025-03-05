Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. В населенном пункте Семендер даже объявили режим контртеррористической операции.

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Что известно о стрельбе

Администрация Махачкалы в 00:25 сообщила об оперативно-поисковых мероприятиях и предупредила – в Семендере будут действовать "специальные меры и временные ограничения".

Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом,

– говорится в заявлении.

По данным пабликов, несколько молодых людей якобы планировали нападение на объект полиции. Стрельба началась, когда их пытались задержать силовики. Сейчас подозреваемые могут быть заблокированы на окраине Семендера.

К слову, недавно в оккупированной Макеевке российские военные устроили стрельбу возле жилых домов. Один из них захватил в заложники свою сожительницу, он забаррикадировался в квартире и бросал гранаты.