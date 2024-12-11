Тогда срочник убил 5 человек, среди которых была одна гражданская, еще 5 – получили ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о стрельбе в Днепре в 2022 году

Виновник полностью признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у родных погибших.

Во время срочной службы осужденный имел конфликт с другими военнослужащими. Несколько раз он был свидетелем ссор, о которых докладывал руководству. Из-за этого у других военных сформировалось к нему негативное отношение,

– рассказали следователи.

После одного из споров с коллегами мужчина решил убить тех, кто не разделял его мыслей и взглядов. Он взял в комнате хранения оружия автомат и патроны и начал расстреливать их.

Затем он пытался убежать, прихватив с собой автомат и 200 патронов к нему. Однако через несколько часов его задержали в Днепровском районе.

"В рамках уголовного производства проведены десятки экспертиз, в том числе стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что солдат не имел расстройств с психикой и действовал полностью сознательно", – добавили в ГБР.

Мужчину признали виновным по нескольким статьям, в частности, в незаконном обращении с оружием и его похищении, нарушении правил взаимоотношений между военнослужащими и правил караульной службы, умышленном убийстве и дезертирстве.

Суд решил назначить виновнику пожизненное лишение свободы и обязал возместить гражданские иски родственников погибших.