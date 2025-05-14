В Киеве мужчина устроил стрельбу в отеле: злоумышленника задержали

Утром среды, 14 мая, в одном из отелей Святошинского района Киева мужчина устроил стрельбу. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Среди граждан никто не пострадал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Что известно о стрельбе

Сообщение о стрельбе поступило в милицию около 7:30. Туда немедленно направили наряды и ввели специальную операцию.

Благодаря проведенным мероприятиям злоумышленника задержали. Полиция продолжает работать на месте происшествия и выясняет обстоятельства инцидента.

Детали позже,

– отметили правоохранители.

Напомним, 8 мая в Софиевской Борщаговке Киевской области 63-летний местный житель расстрелял военного и его тещу. Вероятно, в день трагедии между ними произошел конфликт по оплате оружия, которое погибший накануне мог продать злоумышленнику. Фигурант получил подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. В его доме изъяли автомат, более 300 патронов и гранату.