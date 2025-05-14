Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. За хулиганские действия мужчине может грозить до 7 лет за решеткой.

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Подробности стрельбы в Киеве

26-летний мужчина открыл огонь в отеле, который расположен в Святошинском районе. Полиция провела оперативные действия и установила, что хулиган там проживал. Во время совершения преступления он был в нетрезвом состоянии. Мотивы его действий до сих пор неизвестны.

Полицейские установили, что мужчина приехал из Хмельницкой области в Киев из-за работы. Около недели назад он поселился в гостинице. 14 мая хулиган в своем номере несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия.

Правоохранители задержали стрелка и изъяли оружие. Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Продолжаются следственные действия.

Напомним, конце апреля в Киеве произошла стрельба между двумя мужчинами. Находясь на стоянке они начали словесную перепалку, во время которой один из участников выстрелил из оружия. Во время стрельбы никто не пострадал, мужчин задержали полицейские.

Еще ранее в Святошинском районе в результате применения оружия мужчина получил огнестрельное ранение. На месте происшествия стрелка не было, поэтому полиция начала его поиск и расследование.