В Харькове неизвестные стреляли по автобусам: за дело взялась полиция
- В Харькове неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса без пассажиров, никто не пострадал.
- Полиция расследует инцидент, злоумышленники повредили стекла автобусов, вероятно, из пневматического оружия.
- Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о хулиганстве.
В Салтовском районе Харькова сегодня, 25 марта, произошла стрельба. Злоумышленники обстреляли два пассажирских автобуса, которые без пассажиров двигались к автотранспортному предприятию.
О преступлении правоохранителей проинформировал водитель одной из маршруток около 19:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.
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Что известно о стрельбе в Харькове
По данным полиции, на место стрельбы немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранителям удалось установить, что в результате инцидента никто не пострадал.
Последствия стрельбы в Харькове / Фото Национальной полиции
Однако, злоумышленники повредили стекла обоих автобусов. По предварительным данным, выстрелы осуществили из пневматического оружия. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
Полиция принимает меры для установления лиц, причастных к преступлению, и привлечения их к ответственности.
Добавим, что недавно в Харькове произошла еще одна стрельба. Тогда мужчина из окна автомобиля произвел выстрел в воздух. К счастью, никто из граждан не пострадал. Сейчас принимаются меры по установлению личности, которая совершила правонарушение.