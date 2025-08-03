В Индустриальном районе Харькова 3 августа произошла стрельба. В местном телеграм-канале появилось видео, на котором мужчина прицеливается и стреляет в другого.

Стоит отметить, что пострадавший имеет протез на правой ноге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области и Харьковскую областную прокуратуру.

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Что известно о стрельбе в Харькове?

На видео, которое распространили в сети, можно увидеть, что раненый хватается за живот и падает. После этого стрелок подходит к нему и начинает бить. Трое мужчин нападают на стрелка и пытаются оттащить от раненого.

По этическим причинам мы не распространяем видео нападения. Однако вы можете посмотреть его по ссылке. Внимание! Чувствительным лучше не смотреть, 18+.

Известно, что 22-летнего парня доставили в больницу. Пострадавший сообщил, что в него стрелял неизвестный мужчина. Директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии Общественном Харьков рассказал, что у раненого убойная рана передней брюшной стенки.

Впоследствии в полиции Харьковщины заявили, что задержали злоумышленника, который избил и стрелял в ветерана ВСУ. Там рассказали, что вечером 3 августа в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе. По адресу немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.

Полицейские установили, что во время внезапного конфликта 43-летний фигурант достал травматический пистолет ПМР 9 миллиметров и выстрелил в ветерана ВСУ, после чего избил его. Работники полиции оперативно разыскали и задержали стрелка. Им оказался местный житель.

Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями начато досудебное расследование по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Все детали происшествия пока устанавливают.

К слову, в среду, 16 июля, на Черниговщине курсант расстрелял военных на полигоне ВСУ. Полиции удалось задержать подозреваемого, сейчас продолжается досудебное расследование.