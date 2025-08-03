Отмечается, что обидчик ветерана – 43-летний местный житель. Между мужчинами возник конфликт возле многоквартирного дома по улице 92-й бригады, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

Смотрите также Пришлось стрелять по ногам: детали нападения на военных ТЦК в Николаевской области

Что известно о нападении на ветерана ВСУ в Харькове?

В ходе ссоры фигурант достал травматический пистолет и выстрелил в ветерана ВСУ.

Мужчина, который стрелял, задержан. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по статье о "хулиганстве, совершенное с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".

Пострадавший находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.

Стрельба в Харькове / Фото прокуратура

К слову, 13 июня в Ивано-Франковске двое неизвестных напали на ветерана "Азова" Андрея Кориневича, используя телескопические палки и газовый баллон со слезоточивым веществом.

Весной в Киеве избили ветерана из-за замечания относительно русской музыки. Военному бросили в голову бутылкой воды, пострадавшего госпитализировали из-за плохого самочувствия.