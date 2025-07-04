В Хмельницком произошла стрельба: есть раненый
- 4 июля в Хмельницком произошла стрельба, в результате которой ранен мужчина.
- Пострадавшего с огнестрельным ранением грудной клетки доставили в больницу.
Чрезвычайное происшествие произошло 4 июля в Хмельницком. В местную больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением.
О стрельбе в городе Суспильному рассказала инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур, передает 24 Канал.
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Есть пострадавший
По словам инспектора, на месте работает следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.
Между тем руководитель Хмельницкой городской больницы Валерий Гарбузюк рассказал, что в приемное отделение доставили пациента с огнестрельным ранением грудной клетки. Его направили в операционную.
Пациент гемодинамически стабилен, общее состояние – средней тяжести,
– отметил медик.
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