В Хмельницком произошла стрельба: есть раненый

Чрезвычайное происшествие произошло 4 июля в Хмельницком. В местную больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением.

О стрельбе в городе Суспильному рассказала инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур, передает 24 Канал.

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Есть пострадавший

По словам инспектора, на месте работает следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Между тем руководитель Хмельницкой городской больницы Валерий Гарбузюк рассказал, что в приемное отделение доставили пациента с огнестрельным ранением грудной клетки. Его направили в операционную.

Пациент гемодинамически стабилен, общее состояние – средней тяжести,

– отметил медик.

Напомним, что в Малопольском воеводстве Польши 57-летний мужчина застрелил молодую пару и ранил еще одну женщину в их доме.

Полиция начала поиски подозреваемого, привлекая служебных собак и дроны, мотивы убийства пока неизвестны.

26 июня в электропоезде "Казатин – Киев" произошла стрельба в результате конфликта между пассажирами.