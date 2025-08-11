Санта-Лусия расположено в прибрежной провинции Гуаяс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно о стрельбе в Эквадоре?

По данным правоохранителей, свидетели рассказали, что на место прибыли несколько неизвестных на тяжеловооруженном автомобиле и мотоциклах, после чего раздалась серия выстрелов.

В результате вооруженного нападения погибло 8 человек, еще 3 получили ранения.

Национальная полиция заявила, что в районе инцидента уже работают оперативные подразделения, которые устанавливают причастных к нападению.

Среди погибших – Хорхе Луис Уркисо, брат мэра Санта-Лусии Убальдо Уркисо. Как сообщил начальник местной полиции Хавьер Чанго изданию El Universo, стрельба произошла рядом с ночным клубом, принадлежавшим семье Уркисо.

Мы объединяем наши сердца и молитвы с каждой из семей, пострадавших от этого насильственного инцидента, который поразил нашу общину,

– заявили в мэрии.

Ассоциация муниципалитетов Эквадора также выразила сожаление и соболезнования в связи со смертью брата мэра.

Полиция выясняет, связано ли это нападение с противостоянием между местными преступными группировками.

Трагедия произошла на фоне внутреннего вооруженного конфликта, объявленного правительством в январе 2024 года, и действия чрезвычайного положения, который охватывает провинцию Гуаяс.

Волна насилия в Эквадоре продолжается: всего две недели назад прокуратура начала расследование после массового убийства 17 человек в кантоне Эль-Эмпальме, где неизвестные открыли огонь в местном баре.