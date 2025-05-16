Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Почему полиция открыла стрельбу в Киеве

Под утро на Майдане слышали выстрелы. Это полицейские были вынуждены открыть огонь.

Во время патрулирования инспекторы остановили автомобиль Audi, поскольку водитель двигался в комендантский час.

Проверив документы у водителя, патрульные выяснили, что мужчина находится в розыске по статье 210 КУоАП ("Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе", – 24 Канал). Мы пригласили гражданина проехать в РТЦК для дальнейшего выяснения всех обстоятельств,

– привели данные в полиции.

Но мужчина стал агрессивно себя вести и уехал с места происшествия, наехав на полицейского.

Инспектор произвел выстрелы из табельного огнестрельного оружия в направлении транспортного средства, однако водитель продолжил движение.

Машину нашли, а мужчину задержали.

"Дальнейшим выяснением всех обстоятельств занимаются следователи. Пострадавших в результате применения оружия нет. Патрульный обратился за медицинской помощью", – подытожили в полиции.

24 Канал обратился в полицию, чтобы получить комментарий.