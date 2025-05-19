Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. В результате инцидента никто из граждан не пострадал.

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Что известно об инциденте

Водитель и пассажир автомобиля Audi устроили стрельбу в Дарницком районе столицы.

По результатам спецоперации в течение часа правоохранители установили местонахождение злоумышленников, которые отдыхали неподалеку в одном из ресторанов.

22-летнего и 33-летнего мужчин задержали, у них изъяли пистолет. Фигурантов доставили в Дарницкое управление полиции.

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По факту инцидента начато уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенное с применением оружия. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в среду, 14 мая, 26-летний мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу в гостинице в Святошинском районе Киева. Он приехал из Хмельницкой области, мотивы злоумышленника остаются неизвестными.