Устроили стрельбу во время поездки в авто: правоохранители задержали злоумышленников в Киеве

В понедельник, 19 мая, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором двое мужчин стреляют из пистолета во время поездки на авто. Злоумышленников уже задержали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. В результате инцидента никто из граждан не пострадал.

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Что известно об инциденте

Водитель и пассажир автомобиля Audi устроили стрельбу в Дарницком районе столицы.

По результатам спецоперации в течение часа правоохранители установили местонахождение злоумышленников, которые отдыхали неподалеку в одном из ресторанов.

22-летнего и 33-летнего мужчин задержали, у них изъяли пистолет. Фигурантов доставили в Дарницкое управление полиции.

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По факту инцидента начато уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенное с применением оружия. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в среду, 14 мая, 26-летний мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу в гостинице в Святошинском районе Киева. Он приехал из Хмельницкой области, мотивы злоумышленника остаются неизвестными.