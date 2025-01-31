В Кривом Роге неизвестный расстрелял троллейбус с пассажирами

В Кривом Роге вечером 30 января неизвестный открыл огонь по троллейбусу с пассажирами. Чудом никто не пострадал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и "Известно".

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Неизвестные вандалы стреляли по троллейбусу

Как пишут местные телеграмм-каналы и СМИ, вечером 30 января в Кривом Роге возле остановки "Улица В.Черкасова", что на "Северном ГОКе" в Терновском районе города, неизвестный расстрелял троллейбус.

Как говорит водитель общественного транспорта, звук был похож на выстрел из пневматического оружия. В момент стрельбы в троллейбусе были пассажиры.

Троллейбус после стрельбы: смотрите видео

К счастью, чудом никто не пострадал. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.

Местные телеграм-каналы отмечают, что в последнее время фактов вандализма с троллейбусами становится все больше. Неизвестные злоумышленники разбивают окна и повреждают общественный транспорт.

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