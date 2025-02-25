Он забаррикадировался в квартире и бросал оттуда гранаты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Казанского.

Смотрите также Оккупанта с гниющей ногой после жалоб отправили на "СВО": в госпитале его заразили гепатитом

Кадры стрельбы в Макеевке

Денис Казанский распространил видео, на котором видно, как оккупант стреляет по окну одной из квартир. Очевидно там сидел его забаррикадированный "боевой товарищ".

"Один забаррикадировался в квартире, взял в заложники сожительницу, стрелял и бросал гранаты, другие брали квартиру штурмом", – подписал видео журналист.

Часть событий происходила посреди дня. Но история имела продолжение и ночью.

На другой части кадров видно, как россияне обстреливают дом в темное время суток. После этого в одной из квартир вспыхнул пожар.

Стрельба в Макеевке: смотрите видео

"Русский мир сошел с ума", – добавил Денис Казанский.