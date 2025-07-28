В центре Манхэттена произошла стрельба: есть много жертв, несколько человек получили ранения
- В центре Манхэттена 27-летний мужчина из Лас-Вегаса застрелил четырех человек, среди которых был полицейский, и ранил еще одного, после чего покончил с собой.
- Подозреваемого идентифицировали как Шейна Девона Тамуру, который проехал на автомобиле из Лас-Вегаса в Нью-Йорк, действуя самостоятельно, а мотив преступления сейчас расследуется.
Вооруженный штурмовой винтовкой и одетый в бронежилет, 27-летний мужчина из Лас-Вегаса открыл огонь в центре Манхэттена. Он застрелил четырех человек, среди которых был полицейский.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News и New York Post.
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Что известно о стрельбе в Манхэттене?
В центре Манхэттена 27-летний мужчина, одетый в бронежилет и вооруженный штурмовой винтовкой M4, застрелил четырех человек, среди которых был полицейский, который не находился на службе и работал охранником в офисном здании.
Подозреваемый стрелок / Фото ABC News
Также известно, что пятая жертва получила тяжелые ранения во время стрельбы. Инцидент произошел в понедельник, 28 июля, незадолго до 18:30 в здании, где находятся штаб-квартиры инвестиционной компании Blackstone и Национальной футбольной лиги.
Однако неизвестно, были ли эти компании как-то или какие-либо другие компании в здании связаны со стрельбой. Подозреваемого идентифицировали как жителя Лас-Вегаса Шейна Девона Тамуру. Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщила, что нападавшего нашли мертвым после того, как он забаррикадировался на 33 этаже. Считается, что он покончил с собой.
Она также рассказала, что по предварительной информации подозреваемый проехал на автомобиле через всю страну из Лас-Вегаса, прежде чем прибыть в Нью-Йорк.
Также Тамура обладал лицензией на ношение скрытого оружия в штате Невада. В полиции считают, что нападавший действовал самостоятельно.
Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино сообщил, что мотив преступления сейчас расследуется.
Свидетель, который находился в офисном здании в центре города в момент стрельбы, рассказал, как выглядела ситуация на месте происшествия.
Мы услышали несколько выстрелов, прозвучавших один за другим с первого этажа, и многие из нас просто бросились в комнату,
– рассказала Джессика Чен.
Работники забаррикадировали двери офиса / Фото ABC News
Она отметила, что она находилась на втором этаже здания и смотрела презентацию вместе с примерно 150 другими людьми, когда началась стрельба.
"Некоторые вышли через задний выход на улицу. Другие, в том числе я, побежали в конференц-зал, а потом забаррикадировали двери столами и просто стояли неподвижно. Я написала родителям SMS: "Я люблю вас". Ничто не может описать это чувство", – сказала Чен.