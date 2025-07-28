В центре Манхэттена произошла стрельба: есть много жертв, несколько человек получили ранения

Вооруженный штурмовой винтовкой и одетый в бронежилет, 27-летний мужчина из Лас-Вегаса открыл огонь в центре Манхэттена. Он застрелил четырех человек, среди которых был полицейский.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News и New York Post.

Смотрите также Смертник устроил стрельбу на рынке в Бангкоке: в сети показали жуткие кадры

Что известно о стрельбе в Манхэттене?

В центре Манхэттена 27-летний мужчина, одетый в бронежилет и вооруженный штурмовой винтовкой M4, застрелил четырех человек, среди которых был полицейский, который не находился на службе и работал охранником в офисном здании.

Подозреваемый стрелок / Фото ABC News

Также известно, что пятая жертва получила тяжелые ранения во время стрельбы. Инцидент произошел в понедельник, 28 июля, незадолго до 18:30 в здании, где находятся штаб-квартиры инвестиционной компании Blackstone и Национальной футбольной лиги.

Однако неизвестно, были ли эти компании как-то или какие-либо другие компании в здании связаны со стрельбой. Подозреваемого идентифицировали как жителя Лас-Вегаса Шейна Девона Тамуру. Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщила, что нападавшего нашли мертвым после того, как он забаррикадировался на 33 этаже. Считается, что он покончил с собой.

Она также рассказала, что по предварительной информации подозреваемый проехал на автомобиле через всю страну из Лас-Вегаса, прежде чем прибыть в Нью-Йорк.

Также Тамура обладал лицензией на ношение скрытого оружия в штате Невада. В полиции считают, что нападавший действовал самостоятельно.

Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино сообщил, что мотив преступления сейчас расследуется.

Свидетель, который находился в офисном здании в центре города в момент стрельбы, рассказал, как выглядела ситуация на месте происшествия.

Мы услышали несколько выстрелов, прозвучавших один за другим с первого этажа, и многие из нас просто бросились в комнату,

– рассказала Джессика Чен.

Работники забаррикадировали двери офиса / Фото ABC News

Она отметила, что она находилась на втором этаже здания и смотрела презентацию вместе с примерно 150 другими людьми, когда началась стрельба.

"Некоторые вышли через задний выход на улицу. Другие, в том числе я, побежали в конференц-зал, а потом забаррикадировали двери столами и просто стояли неподвижно. Я написала родителям SMS: "Я люблю вас". Ничто не может описать это чувство", – сказала Чен.