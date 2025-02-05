В метро Брюсселя произошла стрельба: преступников ищут в тоннелях метрополитена

В метро Брюсселя в среду, 5 февраля, возникли перебои в работе из-за чрезвычайной ситуации. Там произошла стрельба.

После этого полиция начала масштабные поиски преступников в тоннелях метрополитена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Остановлена работа нескольких станций метро Брюсселя

Стрельба произошла возле станции "Клемансо" в Андерлехте.

Сотрудники метро рассказали, что пришлось прервать работу двух веток метрополитена между станциями возле Европейского парламента и в Андерлехте.

Также перебои были в функционировании трамвайных линий.

Три станции были полностью закрыты полицией – "Брюссель Миди", "Делакруа" и "Клемансо".

Сообщалось, что подозреваемые могут находиться в тоннелях метро. Это зафиксировали камеры наблюдения.

Местная полиция рассказала, что, к счастью, пострадавших в результате стрельбы нет.

А власти жителям и гостям Брюсселя для передвижения по городу порекомендовали воспользоваться альтернативными средствами транспорта. В частности, "использовать линии метро 1 и 5, а также другие автобусные и трамвайные линии".