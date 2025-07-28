Сейчас нападающего задержали. Пострадавших в результате инцидента уже доставили в медучреждение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о стрельбе в Неваде?

Стрельба произошла утром в понедельник, 28 июля, на территории местного отеля Grand Sierra Resort. Нападавшего вскоре после этого задержали. По словам врачей, он был среди лиц, которых доставили в больницу после инцидента.

Подозреваемый был взят под стражу и доставлен в местную больницу. Состояние подозреваемого пока неизвестно. Пока нет никакой постоянной угрозы для населения,

– цитирует издание сообщение полиции.

Сообщение о стрельбе поступило около 7:30 утра. По словам Девона Риза, председателя Совета здравоохранения северной Невады, кроме погибших и людей, доставленных в больницу, еще три человека получили незначительные травмы.

К слову, недавно вооруженный мужчина убил двух женщин в церкви в штате Кентукки и ранил офицера дорожной полиции возле аэропорта. Злоумышленника застрелили. Раненого офицера доставили в ближайшую больницу.