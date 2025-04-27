В Николаеве пьяный мужчина открыл стрельбу возле магазина: пуля попала в грудь оппоненту

Утром 27 апреля возле магазина по проспекту Героев Украины в Николаеве произошла стрельба. После ссоры мужчина выстрелил своему оппоненту в грудь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Николаевской области.

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Что известно о стрельбе в Николаеве

Так, полицейские установили, что стрельба в магазине началась после замечания потерпевшего злоумышленнику о состоянии алкогольного опьянения и непристойного поведения в общественном месте.

Уже на улице нетрезвый фигурант произвел выстрел в грудь оппоненту и скрылся с места происшествия. Пострадавшего с полученными травмами забрала скорая медицинская помощь,

– сообщили правоохранители.

Полицейские, проведя ряд оперативных и следственно-розыскных мероприятий, в том числе с помощью записей с камер видеонаблюдения, подключенных к системе "Безопасный город", установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель.

Подозреваемого задержали. Следователи начали уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство из хулиганских побуждений. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Изъятое оружие, предварительно, травматического действия, следователи направили на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас полицейские устанавливают путь поступления оружия к фигуранту.

26-летний пострадавший находится в медицинском учреждении, его состояние расценивается, как тяжелое.