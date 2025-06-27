Об этом сообщает 24 Канал. Пользователи пишут, что на месте происшествия есть раненые, но в полиции пока не знают деталей.

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Что известно о стрельбе в Одессе

В отделе коммуникации полиции Одессы 24 Канала подтвердили, что на площади произошел некий инцидент. Вечером жители сообщили правоохранителям о выстрелах. Группа сразу же выехала на вызов.

У нас есть вызов на 102, на месте работают полицейские, нам об этом сообщили случайные прохожие,

– сказала пресс-секретарь полиции Любовь Гордиевская.

Однако на данный момент неизвестно, что произошло на Соборной площади и есть ли пострадавшие в результате происшествия. В сети утверждают, что во время стрельбы люди пострадали. Полиция обещает отчитаться обо всем, что станет известно в ходе проверки.