В Филадельфии в парке Фермаунт произошла стрельба: есть жертвы, 9 раненых – среди которых подростки

В Филадельфии в парке Фермаунт произошла стрельба. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters, которые получили информацию от местной полиции.

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Стрельба в Филадельфии

Указывается, что 2 человека погибли, еще 9 ранены, среди которых есть 3 подростков. Состояние всех девяти раненых в результате стрельбы оценивается как стабильное.

По словам полицейского на брифинге для представителей СМИ, среди погибших есть взрослые мужчина и женщина.

В полиции сообщили, что пока не нашли оружия, из которого стреляли. Никаких арестов не произошло.

Стоит отметить, что инцидент произошел в День памяти, который традиционно отмечается в последний понедельник мая. Это национальный праздник в США, посвященный чествованию памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США принимали участие.

К слову, возле лагеря для беженцев в Боснии 26 мая произошла стрельба. Инцидент произошел вечером в понедельник возле лагеря в селе Блажуй, на окраине Сараево. Правоохранители провели обыск лагеря и задержали нескольких подозреваемых.