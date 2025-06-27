Сейчас полиция выясняет обстоятельства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Винницкой области Инны Парфеновой для "Общественное Винница".

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Что известно о стрельбе в поезде

По словам Парфеновой, 26 июня в электропоезде сообщением "Казатин – Киев" произошел конфликт между компанией юношей и мужчиной. Во время ссоры последний выстрелил вверх и пол. В результате этого никто не травмировался.

Участников конфликта доставили в подразделение полиции. Сейчас идет выяснение обстоятельств происшествия, полиция собирает материалы и определяет правовую квалификацию.

К слову, ранее в Салтовском районе Харькова злоумышленники обстреляли два пассажирских автобуса, которые без пассажиров двигались к автотранспортному предприятию. О преступлении правоохранителей проинформировал водитель одного из транспортных средств.

По данным полиции, на место стрельбы немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранителям удалось установить, что в результате инцидента никто не пострадал.