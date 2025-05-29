Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker. По версии Тирасполя, неизвестные лица открыли огонь по представителю службы, надзирающей за соблюдением правил рыбалки и охоты.

Читайте также Уклонисты отдают последние деньги: раскрыли мошенническую схему "побега через Приднестровье"

Приднестровье жалуется на стрельбу

Инцидент якобы произошел еще 21 мая в районе села Варница, что неподалеку контролируемой Кишиневом территории.

Об инциденте сообщил глава приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков. По его словам, во время патрулирования на Днестре так называемый инспектор заметил двух человек, которые, вероятно, занимались нелегальной рыбалкой с использованием сетей, что запрещено в период нереста.

Когда лодка инспектора приблизился к нарушителям, те быстро вышли на берег, загрузили свою лодку в авто и, отступая, открыли стрельбу в его сторону. О раненых не сообщается.

Тирасполь уже обратился в Кишинев с требованием предоставить информацию о расследовании этого случая. В ответ в Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что инцидент изучается соответствующими органами, после чего будет предоставлен официальный комментарий.

Также в Кишиневе отметили, что любые события в Зоне безопасности должны рассматриваться в юридической плоскости, а не использоваться для политического давления или спекуляций.