Приднестровье обвинило рыбаков в стрельбе на Днестре

Приднестровье утверждает, что в зоне безопасности на Днестре по "инспектору" открыли огонь неизвестные. Кишинев обещает проверить обстоятельства, но напоминает –вопрос безопасности не стоит политизировать.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker. По версии Тирасполя, неизвестные лица открыли огонь по представителю службы, надзирающей за соблюдением правил рыбалки и охоты.

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Приднестровье жалуется на стрельбу

Инцидент якобы произошел еще 21 мая в районе села Варница, что неподалеку контролируемой Кишиневом территории.

Об инциденте сообщил глава приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков. По его словам, во время патрулирования на Днестре так называемый инспектор заметил двух человек, которые, вероятно, занимались нелегальной рыбалкой с использованием сетей, что запрещено в период нереста.

Когда лодка инспектора приблизился к нарушителям, те быстро вышли на берег, загрузили свою лодку в авто и, отступая, открыли стрельбу в его сторону. О раненых не сообщается.

Тирасполь уже обратился в Кишинев с требованием предоставить информацию о расследовании этого случая. В ответ в Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что инцидент изучается соответствующими органами, после чего будет предоставлен официальный комментарий.

Также в Кишиневе отметили, что любые события в Зоне безопасности должны рассматриваться в юридической плоскости, а не использоваться для политического давления или спекуляций.