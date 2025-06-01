Нападавший – бывший ученик: в сети распространили жуткие кадры со стрельбой в школе Австрии

10 июня в школе в австрийском городе Грац произошла стрельба. Один из учеников открыл огонь по людям.

По меньшей мере 11 человек погибли, около 30 получили ранения. Некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии, передает 24 Канал.

Смотрите также В Харькове мужчина в военной форме стрелял на детской площадке: полиция прокомментировала

Что известно

Предварительно, стрелку 22 года. Вероятно он – бывший ученик, который подвергался буллингу. Полиция нашла его мертвым в одном из школьных туалетов.

Известно, что преступник открыл огонь в двух классах старшей школы.

Тем временем в сети распространяют видео с места трагедии. На одном из них слышно несколько выстрелов.

Стрельба в австрийской школе: смотрите видео

Нападение на школу в Граце: смотрите видео

Эвакуация учеников из школы: смотрите видео

Напомним, что в феврале в городе Эребру, Швеция, произошла стрельба в школе, в результате которой погибли около десяти человек, несколько получили ранения.

Также недавно стрельба произошла в средней школе Уилмера-Гатчинса в Далласе. Там ранены четверо учеников в возрасте 15 – 18 лет.