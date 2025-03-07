На Волыни молодой человек пришел в школу позиховаться пневматическим пистолетом и стрелял в учеников

В Суходолах на Волыни молодой человек пришел в школу с пневматическим пистолетом и начал стрелять. Полиция расследует инцидент.

Полицию вызвала преподавательница учебного заведения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Волынской области.

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Что известно о стрельбе в школе на Волыни

6 марта в Суходолах Владимировского района Волынской области мужчина пришел в школу с пневматическим пистолетом.

Молодой человек 2007 года рождения хотел похвастаться оружием перед учениками, не соблюдая правила безопасности. Он начал стрелять, попав металлическими шариками в двух учеников.

Полицию вызвала одна из преподавательниц. За медицинской помощью пока никто не обращался.

На место прибыла следственно-оперативная группа Владимирского РВП. Мужчине может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в селе Заболотье Ковельского района произошел взрыв гранаты. В результате чего два человека получили травмы. Полиция проверяет версию о причастности посторонних лиц к взрыву и имел ли он место вследствие неосторожного обращения с взрывоопасным предметом.