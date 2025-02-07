Сейчас доказательств идеологических мотивов стрелка нет. Об этом сообщает Reuters, передает 24 Канал. Кроме подозреваемого, известно о 10 погибших.
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Что известно о трагедии
Полиция, прибывшая на место происшествия через 5 минут после объявления тревоги, нашла там 10 пустых магазинов от оружия и "большое количество" неиспользованных патронов.
Правоохранители пока не раскрывают личности жертв, но посольство Сирии уже написало о своих погибших гражданах, не уточняя их количество. В Министерстве иностранных дел Боснии также заявили об одном погибшем и еще одном раненом.
Центр образования для взрослых Risbergska, где произошло нападение, предоставляет курсы для взрослых и уроки шведского языка для иммигрантов.
Свидетелями стрельбы были украинцы
Украинское медиа "Бабель" пообщалось с одесситкой Ганной, которая выехала в Швецию в марте 2022 года. В этой школе женщина училась с сентября 2023 года, во вторник она должна была сдавать устный экзамен.
Мы услышали сирену, но не такую, как при пожаре. Наша учительница вышла узнать, что это такое и такая ли сирена раздается везде. Она и увидела первая, что началось, забежала в класс и сказала, чтобы все быстро легли на пол. Стрельбу было слышно ну очень хорошо. Потом стрельба затихла, мы слышали мужской голос, а потом снова стрельбу,
– рассказывает Анна.
В ее классе было 7 человек вместе с учительницей – все женщины. Они заперли дверь на ключ и ждали окончания стрельбы около полутора часов.
К счастью, украинка не пострадала физически, однако признается, что ее моральное состояние до сих пор тяжелое.
Вчера я плакала весь день. Во вторник, когда это произошло, паники не было у меня, напугана была и не знала, выживу или нет,
– говорит она.
Напомним, 6 февраля в Брюсселе произошла стрельба возле станции метро. Один человек ранен, преступнику удалось скрыться. Это уже второй инцидент за два дня в Андерлехте.