"Вчера я плакала весь день": воспоминания украинки, которая стала свидетелем стрельбы в шведской школе

Во вторник, 4 февраля, в шведской школе для взрослых 35-летний мужчина устроил массовую стрельбу. После вероятный подозреваемый Рикард Андерссон, который ранее мог быть учеником этого заведения, совершил самоубийство.

Сейчас доказательств идеологических мотивов стрелка нет. Об этом сообщает Reuters, передает 24 Канал. Кроме подозреваемого, известно о 10 погибших.

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Что известно о трагедии

Полиция, прибывшая на место происшествия через 5 минут после объявления тревоги, нашла там 10 пустых магазинов от оружия и "большое количество" неиспользованных патронов.

Правоохранители пока не раскрывают личности жертв, но посольство Сирии уже написало о своих погибших гражданах, не уточняя их количество. В Министерстве иностранных дел Боснии также заявили об одном погибшем и еще одном раненом.

Центр образования для взрослых Risbergska, где произошло нападение, предоставляет курсы для взрослых и уроки шведского языка для иммигрантов.

Свидетелями стрельбы были украинцы

Украинское медиа "Бабель" пообщалось с одесситкой Ганной, которая выехала в Швецию в марте 2022 года. В этой школе женщина училась с сентября 2023 года, во вторник она должна была сдавать устный экзамен.

Мы услышали сирену, но не такую, как при пожаре. Наша учительница вышла узнать, что это такое и такая ли сирена раздается везде. Она и увидела первая, что началось, забежала в класс и сказала, чтобы все быстро легли на пол. Стрельбу было слышно ну очень хорошо. Потом стрельба затихла, мы слышали мужской голос, а потом снова стрельбу,

– рассказывает Анна.

В ее классе было 7 человек вместе с учительницей – все женщины. Они заперли дверь на ключ и ждали окончания стрельбы около полутора часов.

К счастью, украинка не пострадала физически, однако признается, что ее моральное состояние до сих пор тяжелое.

Вчера я плакала весь день. Во вторник, когда это произошло, паники не было у меня, напугана была и не знала, выживу или нет,

– говорит она.

Напомним, 6 февраля в Брюсселе произошла стрельба возле станции метро. Один человек ранен, преступнику удалось скрыться. Это уже второй инцидент за два дня в Андерлехте.