В США произошла стрельба в школе: есть раненые ученики

В одной из американских школ произошла стрельба во вторник, 15 апреля. Известно о нескольких раненых учениках.

Стрельба произошла в средней школе Уилмера-Гатчинса в Далласе примерно в 13:25 (в 21:25 по киевскому времени). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Стрельба в школе происходит уже второй раз

Говорят, что школа, где произошла стрельба, была защищена – доступ посторонних к ней был ограничен. Но на этот раз кто-то впустил на территорию подозреваемого.

Утверждается, что личность стрелка установлена, но был ли он арестован пока неизвестно.

Известно о четырех пострадавших в возрасте 15 – 18 лет. Их доставили в больницу. Степень тяжести их травм колеблется от таких, не угрожающих жизни, до серьезных.

Родители и опекуны смогли увидеть своих детей только через 2 часа после инцидента. Одна из женщин рассказала, что ее сын звонил ей, чтобы сообщить о стрельбе.

"Она сказала мне, что была одной из последних, кто вышел. Было много криков, она услышала три пули из кафетерия", – также рассказала о разговоре со своей сестрой другая женщина.

На месте работают службы быстрого реагирования, в частности, полиция, пожарные и медики.

Сообщается также, что в 2024 году в этой школе уже была стрельба. Произошло это даже несмотря на то, что от учеников требовали проходить через металлоискатели и носить прозрачные рюкзаки.