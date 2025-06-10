Стрелком оказался бывший ученик школы: полиция рассказала новые факты о нападении в Граце

В австрийском городе Грац произошла стрельба в одной из школ, в результате которой погибли люди. Стрелком оказался бывший ученик этого образовательного учреждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что говорят в полиции о человеке, совершившем стрельбу в Граце

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что подозреваемый в совершении стрельбы в школе в Граце был бывшим учеником этого учебного заведения. Однако парень не выпускался оттуда.

Глава австрийского МВД также утверждает, что сейчас в отношении стрельбы есть много спекуляций. Теперь расследованием занимается уголовное бюро.

В местной полиции утверждают, что злоумышленником был 21-летний австриец из района Граца. По словам офицеров, мужчина совершил самоубийство в ванной комнате школы.

Правоохранители до сих пор расследуют мотив этого преступления.

К слову, Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер подтвердил, что в результате стрельбы в Граце 10 июня погибли 9 человек, а еще 12 получили ранения. Среди жертв – шесть женщин и трое мужчин.

После этого ужасного нападения по всей Австрии объявлен трехдневный траур, а 11 июня в 10:00 по местному времени состоится общенациональная минута молчания в память о жертвах.