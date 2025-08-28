Стрельба в католической школе в США: нападавший частично вел дневник на русском языке
- 20-летний Робин Вестман совершил нападение на католическую школу в США, описав свои планы в дневнике на русском языке.
- ФБР исследует видео и манифест, которые он распространил в сети, где демонстрирует оружие и выражает свои мотивы.
Стрелком в католической школе США оказался 20-летний Робин Вестман. Он заранее описал нападение в своем дневнике на русском языке.
Что удалось узнать о стрелке?
ФБР изучает серию видео, которые Вестман распространил в сети, где он демонстрирует оружие. В одном из роликов он медленно листает тетрадь с хаотичными записями и рисунком, что, вероятно, изображает католическую церковь Благовещения.
Также он опубликовал манифест на русском языке, в котором изложил свои планы нападения на церковь. В полиции сообщили, что просматривают онлайн-манифест, расследуя возможный мотив массовой стрельбы.
На распространенных в соцсетях видео видно несколько пистолетов и патронов, снятых в комнате, похожей на спальню. На оружии и боеприпасах были надписи с расистскими и антисемитскими сообщениями, а также призыв убить президента Трампа. Некоторое оружие расписано фразами на русском языке.
В своих видео Вестман также объяснял, почему выбрал для нападения именно церковь Благовещения, где его мать, Мэри Грейс Вестман, работала секретаршей до выхода на пенсию в 2021 году.
Согласно судебным документам, в 17 лет Вестман обратился с просьбой изменить имя с Роберта на Робин. В январе 2020 года ему официально утвердили смену имени. В петиции отмечалось, что он "идентифицирует себя как женщина и хочет, чтобы ее имя отражало эту идентичность".
Что известно о стрельбе в католической школе США?
Утром 27 августа нападавший подошел к зданию церкви католической школы и открыл огонь из ружья сквозь окна по детям и прихожанам, которые находились внутри.
По данным полиции, он произвел десятки выстрелов. У нападавшего была винтовка, ружье и пистолет, правоохранители считают, что он использовал все три вида оружия.
В результате стрельбы погибли двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Еще 17 человек, среди них 14 детей, получили ранения. Правоохранители также подтвердили, что стрелок погиб на месте, нанеся себе смертельное огнестрельное ранение.
Где еще произошли стрельбы в США?
- 12 августа в Остине, штат Техас, произошла стрельба возле магазина Target. Известно о нескольких жертвах, среди них – ребенок.
- Чуть ранее, 9 августа, мужчина устроил стрельбу возле штаб-квартиры CDC в Атланте. Все из-за убеждения что вакцина от COVID-19 является причиной его болезни.
- Также известно о стрельбе в Анаконде, в штате Монтана. Инцидент произошел в баре The Owl. В результате стрельбы погибли четыре человека.